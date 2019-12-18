台南科學園區耶誕活動20日晚間登場，今年的耶誕主燈以療癒系藍白色的耶誕樹搭配樹叢迷宮，18點30分將在南科璞馨公園舉辦晚會暨點燈儀式，除了精彩表演，現場還提供免費熱食餐飲。

南科管理局體恤辛勤打拚的南科人，年年舉辦耶誕燈節，讓園區充滿節慶歡樂氛圍。今年的除了有耶誕主燈，還布置了樹叢迷宮，讓民眾不但可以欣賞耶誕燈飾光影變化，還可以走入迷宮區感受燈飾營造的耶誕氛圍。

點燈儀式則由知名雜耍團隊用特技表演帶領大家一起點燈倒數，為晚會帶來精彩有趣的視覺饗宴。晚會由南科實中國小部多組社團演出、及幼兒園小朋友可愛唱跳表演，另有職人馬戲雜耍及魔術秀等。

當天除了舞台上的表演外，現場還提供刈包、香酥雞、窯烤披薩等特色餐點供民眾享用。

園區多處也布置美麗別緻燈飾，例如迎曦湖夢幻馬車、西拉雅大道天橋隧道等，燈飾也將持續點亮至2020年元宵夜。今年更加碼舉辦園區燈飾拍照打卡活動，照片上傳臉書即可參加抽獎。

(中時 )