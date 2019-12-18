新莊王小姐600萬元買房？韓競辦回應了！ 09:332019/12/18 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導新莊王小姐購屋款有600萬來自國民黨總統候選人韓國瑜，韓國瑜競辦表示，那是當年正常且單純的商業財務往來，這也證明新莊王小姐根本不是小三，更沒所謂私生子，韓市長對他參選以來，造成很多無辜的人受累被傷害，覺得很抱歉。 再爆新核彈？傳韓國瑜曾給新莊王小姐600萬買房 (中時 ) #韓國瑜 #王小姐 #新莊 #小三 #私生子 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰對不起高雄 綠辯是普遍的心情 04:102019/12/14 政治要聞 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 挺韓國瑜會被笑？謝震武嘆：去年不是這樣… 09:172019/12/15 政治 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 21:392019/12/16 生活 韓國瑜的最後攻堅 04:102019/12/17 時論廣場 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 08:182019/12/17 政治 韓國瑜選前回防高雄 網友驚爆：放棄了… 08:472019/12/17 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ 08:102019/12/18 政治 政治熱門新聞 翻盤？關鍵選區最新街頭民調 網友崩潰：昏倒！ - 政治 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ - 政治 最新網路民調！他公布韓蔡支持度 網傻眼：逆轉了？ - 政治 「地下閣揆」張景森6天3會女畫家 濱海別墅廝混 - 政治 民進黨怕了？韓21日遊行讓他們急跳腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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