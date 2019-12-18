針對媒體報導新莊王小姐購屋款有600萬來自國民黨總統候選人韓國瑜，韓國瑜競辦表示，那是當年正常且單純的商業財務往來，這也證明新莊王小姐根本不是小三，更沒所謂私生子，韓市長對他參選以來，造成很多無辜的人受累被傷害，覺得很抱歉。

(中時 )