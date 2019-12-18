圓展(3669)宣布推出全新USB camera中央管理軟體AVer EZManager，讓管理視訊會議攝影機變得更有效率。用戶能透過網路，使用電腦或平板進行遠端操控、資料維護及更新AVer USB攝影機。

圓展第三季單季EPS為0.36元，前三季EPS為0.22元，今年第三季單季毛利率達49.2%，前三季毛利率為46.57%。

透過AVer EZManager，資訊人員再也不必花時間到各個視訊會議攝影機安裝地點進行日常維護或故障排除；更不用離開自己的辦公桌即可更新、升級AVer CAM系列視訊會議攝影機及VC和VB系列視訊會議系統的韌體及軟體。此外，也可從遠端監控連線狀態，並為每個視訊會議攝影機建立、儲存和更新設定檔。AVer EZManager支援Windows 7（64bit）及Windows 10（64bit）作業系統，只要在Chrome瀏覽器輸入主機電腦所在的IP位址，即可進行遠端操控。由於AVer EZManager多樣化高效率功能，資訊人員可以迅速完成瑣碎的設備維護工作，並專注於更重要的專案。

AVer EZManager除了功能強大外，操作也非常簡單。清晰易讀的使用者介面顯示每個視訊會議攝影機的名稱、位址、型號、韌體版本和狀態，直覺式的操作讓使用更加迅速、流暢。這意謂著無需繁複的教育訓練來學習使用AVer EZManager，每個人都能立即上手，保持高生產力。使用AVer USB camera的企業都可輕鬆透過AVer EZManager進行遠端中央控管每個AVer USB攝影機並獲得效益。

(時報資訊)