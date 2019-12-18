局勢未明！香港旅遊局：維多莉亞港 除夕煙火取消 10:062019/12/18 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港社會情勢不穩，香港旅發局宣布，取消維港除夕煙火秀，改以倒數鐘和抽獎活動替代。 香港信報報導，旅發局指出，由於煙火表演是吸引數以萬計人潮的大聚會，加上突發狀況、交通、疏散等問題，基於安全考慮，決定取消今年除夕夜的維港海上煙火表演，為2012年以來首次除夕夜維港上空沒有煙火。 香港旅發局最新數據顯示，11月訪港旅客年減56％，為SARS以來最大跌幅，從去年同期的每日平均20萬人次，跌至8.8萬人次。旅發局目前推出更多折扣措施促進觀光與消費。 (工商 ) #煙火 #香港 #旅發局 #維港 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 「放他們一馬」孫德榮聽小刀的話 04:102019/12/14 娛樂新聞 美承諾取消部分對陸產品加徵關稅 17:162019/12/14 財經 迷樂跨年夜品微醺！嘗煙燻鮭魚、骰子牛 賞101煙火 03:382019/12/15 旅遊 農場阿公寵孫打造夢幻城堡 遊客搶著來拍照 21:062019/12/15 旅遊 香港要求修《難民法》 蔡正元：幻想台灣是難民營 08:422019/12/16 政治 元旦1天假期 國道取消20公里優惠 11:552019/12/16 生活 學者：陸不容港亂 非必要不動武 04:092019/12/17 焦點新聞 日本尺玉煙火來了 義大跨年施放「12吋煙火」 17:412019/12/17 生活 港大明年學費66萬 連4年調漲 04:092019/12/18 焦點新聞 2020紫耀義大 12吋煙火魅力綻放 04:102019/12/18 地方新聞 兩岸熱門新聞 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 - 兩岸 明日之星！陸首艘國產航母艦長來奕軍、政委龐建宏 - 兩岸 陸國產航母山東艦入列 官媒揭兩大巧合 - 兩岸 衣櫃竟是軍火庫 香港老婦家中搜出23把長短槍 - 兩岸 四川臥龍首次拍到野生大熊貓亞成體雙胞胎 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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