香港社會情勢不穩，香港旅發局宣布，取消維港除夕煙火秀，改以倒數鐘和抽獎活動替代。

香港信報報導，旅發局指出，由於煙火表演是吸引數以萬計人潮的大聚會，加上突發狀況、交通、疏散等問題，基於安全考慮，決定取消今年除夕夜的維港海上煙火表演，為2012年以來首次除夕夜維港上空沒有煙火。

香港旅發局最新數據顯示，11月訪港旅客年減56％，為SARS以來最大跌幅，從去年同期的每日平均20萬人次，跌至8.8萬人次。旅發局目前推出更多折扣措施促進觀光與消費。

(工商 )