今年以來最賣座國片《返校》引發數位版權爭奪戰，最後由CATCHPLAY＋影音平台與中華電信共同獨家取得，雙方將於2020年1月15日同步上架，搶在農曆新年前，攻佔影視串流平台。

這是CATCHPLAY＋在今年影視版權爭奪戰中第三度告捷，前兩次分別是在今年初取得年度旗艦台劇《我們與惡的距離》全球發行，以及在年中獨家取得超夯台劇《俗女養成記》網路權利。

此次攜手中華電信取得《返校》數位版權，CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，《返校》成為今年國片票房冠軍，代表觀眾對於多元類型與議題內容的接受度高，2020年1月影音用戶將可在CATCHPLAY＋、中華電信MOD與Hami搶先看到，希望讓沒看過電影的觀眾一起感受《返校》的震撼，看過的觀眾也可再次品味。

《返校》自9月上映以來，全台票房已累積至2.7億元，不但榮登今年最賣座國片，也在第56屆金馬獎拿下5項大獎，商業與藝術成就有目共睹，因此引起在數位授權上各平台間的爭奪大戰。

以此片獲得金馬獎最佳新導演的徐漢強表示，《返校》除了票房成功與電影涵義，所有在電影中的細節，不論是場景、美術、燈光或是演員表情，都值得觀眾細細品味。

(工商 )