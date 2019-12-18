「台灣最美歐巴桑」陳美鳳是演藝圈著名的美魔女，感情動態備受矚目的她，自2015年與David（徐慶福）離婚後，感情空窗3年多，而陳美鳳昨（17日）深夜則在網曬超深V婚紗，還透露禮服店問她是否再婚，陳美鳳則回答：「是的~再婚...」。

陳美鳳昨深夜在臉書感性談「婚紗禮服背後的女人心」，透露她到紐約朝聖一家著名的時尚婚紗禮服店，服務人員親切地介紹，陳美鳳也提到對方問她是不是再婚，而陳美鳳則寫下：「我回答：是的~再婚...」。

於是對方拿出各種款式禮服，有澎裙、露背、長裙擺的，最後陳美鳳選擇緊身蕾絲款「有點輕奢華卻又帶點含蓄☺️也如同我感情心境一般，再不再婚沒這麼重要」，陳美鳳認為分享心事的好友、旅遊小確幸和生活溫暖就是幸福。

最後，陳美鳳指出，她這件禮服藉由過年節目和大家見面「也滿足了我穿上婚紗的小幸福～過過癮就好」，粉絲也留言讚太辣「鳳鳳女神好美喔！身材一級棒！」、「第一美女！」、「女神芭比」、「鳳姐姐好胸好胸」。

陳美鳳臉書全文。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

(中時電子報)