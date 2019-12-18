總統蔡英文不斷以「顧主權」作主要訴求，強打「芒果乾」，更以此獲得廣大年輕人支持；反觀國民黨總統參選人韓國瑜，在相關議題與選民階層中相形弱勢。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，蔡的主權牌，其實只要用韓「台灣安全、人民有錢」的前4字就能破解，這招也凸顯蔡的圖窮匕見。

胡幼偉在臉書發文，寫道：「有些人一直認為，蔡跟韓最大的區別，就是蔡比較會顧主權。但其實讓我們回來看一下韓的競選主軸：『台灣安全、人民有錢』。這『台灣安全』四字，不就是顧主權的意思嗎？把韓常講的『中華民國生死保衛戰』或『中華民國萬歲』和『台灣安全』一起看，顧主權的意思就更明顯了。」

胡幼偉強調：「所以，如果再聽到任何人說，蔡比較會顧主權，你就明確指出，台灣安全，就是在顧主權！而且，只有韓在競選主軸中明講這個問題；反而是蔡的競選主軸，所謂的『台灣要贏』，沒有明確提到顧主權的議題！所以，其實，『台灣安全、人民有錢』這八個字的意思，就是『顧主權、拚經濟』啊！怎麼會說韓不會顧主權呢？」

不僅如此，胡幼偉更直言：「我天天在想，如何破除『芒果乾』的恐嚇式洗腦，原來，破解之道，就在『台灣安全』這四個字裡面啊！這一點，恐怕連老韓自己都沒想到吧！換言之，其實，老蔡是只有一招，那就是『芒果乾』；但老韓有兩招，那就是：既顧主權，也拚經濟！所以，過去有人說，這場選舉，是老蔡的顧主權，對抗老韓的拚經濟。我現在才頓悟，不對！其實是老韓的顧主權也拚經濟，勝過老蔡的只顧主權！」

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「蔡英文嘴巴顧主權，實際無做為。韓國瑜顧主權靠智慧，努力拼經濟優先，這才是永續發展的高招！」「胡Sir真的是盡心盡力！感謝許許多多的胡Sir們，共同為了更健康、美好的未來而奉獻心力！謝謝您們！台灣有你們真好！」「老蔡所謂的顧主權，應該是台獨借殼中華民國的執政權」、「看不出來空心菜拿什麼比」、「很明顯韓市長就是顧中華民國主權。國旗全部都出來了啊。我們在選『中華民國總統』」。

(中時電子報)