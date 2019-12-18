28歲翁男積欠洪男170萬債務，雙方相約18日凌晨1時許於蘆洲區中相接超商談判，翁男過程中持刀威嚇債主洪男，洪男與4位友人遂奪刀刺傷翁男，警消獲報後趕抵現場，翁男身上多處刀傷，送醫後無生命回危險，警方表示，已將26歲洪男帶捕到案，現正循線追查4名共犯，將進一步釐清案情。

據了解，28歲翁男目前無業，3個月前以開飲料店為由，向26歲洪男借170萬元，翁男借到錢後就避不見面不願還款，雙方相約18日凌晨至蘆洲區中興街超商談判。

翁男一人赴約，洪男另帶另4名友人助陣，翁男表示無力償還，甚至亮彈簧刀威嚇，雙方爆發激烈口角，洪男及其友人奪刀將翁男刺傷，並拿椅子等物砸向翁男，造成翁男背部、腰部8處刀傷、嚴重擦挫傷。

警方表示，獲報後趕抵現場，僅剩翁男倒臥超商，緊急送醫救治後無生命危險，洪男事後鬼祟在超商外查看，被警方發現帶回查辦，警方已鎖定另4名共犯，正循線追緝到案說明，全案偵訊後嫌犯將依殺人未遂罪移送法辦。

(中時 )