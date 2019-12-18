美國聯邦快遞公司（FedEx）上季獲利大減，且因全球貿易活動低迷不振，以及與全球最大線上零售商亞馬遜的合作生變，該公司不得不就2020財年的獲利展望再度發出警告。受此打擊，聯邦快遞周二盤後股價重挫近7%。
此前亞馬遜才宣布，為了加快本節日購物旺季的送貨速度，將暫時禁止第三方賣家使用聯邦快遞的陸運配送服務來處理對Prime會員的出貨。
聯邦快遞公布，第二財季（截至11月30日）營收年減2.8%，為173.2億美元，不及市場預期的175.8億美元。淨利為5.6億美元，較前一年同期的9.35億美元大減。經調整後淨利年減近39%，為6.6億美元，相當於每股盈餘2.51美元，落後市場預估的2.76美元。
該公司表示，今年的感恩節假期比去年晚到，使「網購周」節日出貨暴增帶來的營收移轉到12月，亦影響第二財季財報表現。
繼9月將2020財年（截至2020年5月31日）經調整後每股盈餘預測區間調降至介於11～13美元後，該公司周二再度下修全年獲利目標至介於10.25～11.5美元，不如市場預估的12.09美元。
(時報資訊)
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