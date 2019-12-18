遭爆上班約會俏寡婦 張景森：不用嫉妒我的彩色人生 09:572019/12/18 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張景森指週刊報導使人生變彩色(張景森臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院政務委員張景森遭爆疑似上班時間私約俏寡婦，還在臉書有挑逗留言。但張景森今天在臉書否認，說這是炮製出來的假新聞。 張景森說，謝謝週刊王，把我跟好友的關係塗上顏色，讓我的黑白人生變彩色。諸君，不用嫉妒我的彩色人生啦，因為這只是一則文創報導，炮製出來的假新聞啦。 但對於張景森是不是上班時間約會，有無請假，張景森本人未做說明，政院則說，政委沒有打卡上班，有時假日還加班，所以請假問題，其實還是要張景森本人說明，但據了解，相關行程應該是公出。 (中時 ) #張景森 #委員 #政務委員 #行政院 #鄭愛華 #約會 #臉書 #假新聞 #報導 #上班 #打卡 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書整合三大通訊軟體 恐遭FTC半路封殺 04:092019/12/14 全球財經 韓粉專被消失 虎哥也遭波及網驚呆 13:532019/12/14 政治 臉書照被質疑盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑 23:062019/12/14 政治 緯穎 受惠臉書拉貨 04:092019/12/15 證券．權證 行政院傑出科技貢獻獎 出爐 04:092019/12/15 產業特刊 新加坡反假新聞法 反對黨首度遭要求改貼文 20:352019/12/15 國際 韓國瑜、李四川臉書直播 創2.2萬筆留言、16萬人次觀看 23:042019/12/15 政治 中市15區公所調解委員會獲績優 盧秀燕頒獎肯定 18:582019/12/17 生活 「地下閣揆」張景森6天3會女畫家 濱海別墅廝混 06:362019/12/18 政治 【高官私約俏寡婦2】張景森請客貼心選家鄉菜 臉書挑逗「愛你多」 06:412019/12/18 政治 政治熱門新聞 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ - 政治 最新網路民調！他公布韓蔡支持度 網傻眼：逆轉了？ - 政治 再爆新核彈？傳韓國瑜曾給新莊王小姐600萬買房 - 政治 「地下閣揆」張景森6天3會女畫家 濱海別墅廝混 - 政治 一個人將打趴民進黨 村長：綠營看到他就怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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