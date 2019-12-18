行政院政務委員張景森遭爆疑似上班時間私約俏寡婦，還在臉書有挑逗留言。但張景森今天在臉書否認，說這是炮製出來的假新聞。

張景森說，謝謝週刊王，把我跟好友的關係塗上顏色，讓我的黑白人生變彩色。諸君，不用嫉妒我的彩色人生啦，因為這只是一則文創報導，炮製出來的假新聞啦。

但對於張景森是不是上班時間約會，有無請假，張景森本人未做說明，政院則說，政委沒有打卡上班，有時假日還加班，所以請假問題，其實還是要張景森本人說明，但據了解，相關行程應該是公出。

(中時 )