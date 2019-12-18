駐巴西代表爆婚外情 外交部：事涉私德待暸解 10:012019/12/18 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何建功夫婦本年11月4日代表臺灣政府捐贈非政府組織「巴萊伊巴州大主教社會行動組織｣，為João Pessoa市遭受水災的70戶家庭提供生活物資。（取自駐巴西代表處） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 駐巴西代表何建功遭周刊爆料，與昔日部屬的太太傳出婚外情長達10年之久。何不只按月資助小三生活費，還曾向外交部及銀行借款讓她開店。 《鏡週刊》報導何建功擅長葡萄牙語。曾任駐聖保羅臺北經濟文化辦事處長、外交部禮賓司副司長、駐葡萄牙臺北經濟文化中心代表、駐聖多美普林西比大使，並於任職聖國大使期間遭斷交。 外交部發言人歐江安表示：「根據外交部初步掌握的訊息，本案事涉私德問題，外交部刻正透過相關管道進一步瞭解查證中。另該案已進入司法程序，外交部尊重司法審理，對本案沒有評論。」 (中時 ) #外交部 #何建功 #巴西 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》國家機器動起來 政務官公然指揮投票應下台 21:532019/12/15 政治 新聞透視》心裡只有一黨之私 無民主法治！國家機器介入大選 罄竹難書 04:102019/12/16 政治要聞 外交部抗議推女警 警傳喚立委陳宜民說明 09:272019/12/16 社會 巴西耶路撒冷辦事處開幕 承諾2020年搬遷大使館 10:072019/12/16 國際 陳宜民推擠保六女警 中正一分局今約詢 10:002019/12/16 社會 外交部告藍民代警約談 李明賢驕傲：我第一棒 23:562019/12/16 政治 【idcc之亂3】羞辱藍委是四傻 ptt帳號好眼熟 11:392019/12/17 政治 《國際產業》巴西供應短缺，咖啡期貨漲勢兇 15:572019/12/17 財經 德對禁止華為聲浪不一 陸外交部：5G安全不應成保護主義藉口 18:372019/12/17 財經 心可挖給妳！巴西大使驚爆不倫 偷吃下屬美妻10年 08:392019/12/18 社會 政治熱門新聞 翻盤？關鍵選區最新街頭民調 網友崩潰：昏倒！ - 政治 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ - 政治 最新網路民調！他公布韓蔡支持度 網傻眼：逆轉了？ - 政治 「地下閣揆」張景森6天3會女畫家 濱海別墅廝混 - 政治 民進黨怕了？韓21日遊行讓他們急跳腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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