駐巴西代表何建功遭周刊爆料，與昔日部屬的太太傳出婚外情長達10年之久。何不只按月資助小三生活費，還曾向外交部及銀行借款讓她開店。

《鏡週刊》報導何建功擅長葡萄牙語。曾任駐聖保羅臺北經濟文化辦事處長、外交部禮賓司副司長、駐葡萄牙臺北經濟文化中心代表、駐聖多美普林西比大使，並於任職聖國大使期間遭斷交。

外交部發言人歐江安表示：「根據外交部初步掌握的訊息，本案事涉私德問題，外交部刻正透過相關管道進一步瞭解查證中。另該案已進入司法程序，外交部尊重司法審理，對本案沒有評論。」

(中時 )