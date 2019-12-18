華興19日法說會 董事長劉守雄親出席 10:042019/12/18 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LED封裝廠華興（6164）將於本月19日舉行法說會，董事會劉守雄將親自出席。 華興日前公告11月自結損益，單月營收6,776萬元，11月稅前淨損441萬元，累計華興前11月稅前淨損4,585萬元，每股稅後淨損0.46元。 (工商 ) #華興 #11 #法說會 #出席 #封裝廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺季更旺 東陽11月獲利狂增42％ 創同期新高 09:212019/12/16 財經 《業績-汽車》東陽11月稅前淨利創同期新高，營運熱到明年首季 10:172019/12/16 財經 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 陸11月工業零售勝預期 固定資產投資符預期 10:342019/12/16 財經 《基金》11月投信基金規模達3.95兆元，連8月創新高 10:342019/12/16 財經 《半導體》京鼎11月每股賺1.66元，Q4及明年營運看漲 10:512019/12/16 財經 陸11月社會消費品零售總額逾3兆人幣 年增8％ 11:252019/12/16 財經 本周結算台指期有撐 台股萬二關前躊躇 11:432019/12/16 財經 上證指數收漲16點 兩連升 15:532019/12/16 財經 貿戰協議利多 助推滬指開盤漲0.11% 16:122019/12/16 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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