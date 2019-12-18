LED封裝廠華興（6164）將於本月19日舉行法說會，董事會劉守雄將親自出席。

華興日前公告11月自結損益，單月營收6,776萬元，11月稅前淨損441萬元，累計華興前11月稅前淨損4,585萬元，每股稅後淨損0.46元。

(工商 )

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