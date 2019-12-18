英特爾（Intel）17日舉行邊緣運算解決方案高峰論壇，公布針對深度學習（Deep Leaning）、視覺（Vision）和媒體（Media）設計、代號為「Keem Bay」的新一代視覺運算處理器（VPU），預計明年上半年推出，積極搶攻邊緣運算商機。

因應5G、人工智慧（AI）邊緣運算等新應用帶動產業轉型，英特爾推出一系列開發工具及新計畫，透過提供升級的邊緣運算產品組合。此次論壇亦邀請凌華（6166）、研華（2395）、鴻海（2317）、威強電（3022）及旗下威聯通等合作夥伴出席，分享應用展示案例。

英特爾認為，5G、AI應用和運算能力的興起，以及物聯網的爆炸式成長，正推動零售、工業、智慧城市、醫療保健等產業轉型。為使企業能有效運用5G和AI邊緣運算，需要設計可滿足需求、具開放性且易於使用的軟體工具，並致力開發布建相關解決方案。

英特爾對此推出OpenVINO工具套件、DevCloud開發雲等開放式開發工具，讓開發人員進行產品原型開發。同時，也推出OpenNESS軟體工具套件及Open Visual Cloud開源程式碼專案，打造連結5G網路邊緣運算的新計畫。

此外，英特爾也透過推出邊緣運算參考架構（CERA）平台，攜手合作夥伴推動產業生態系邊緣運算解決方案支持計畫。如威強電旗下威聯通提供提供QuCPE邊緣伺服器，在Intel伺服器上使用CERA來構建具AI架構的平台，以滿足零售商店需求。

鴻海則針對工業邊緣運算和專用無線應用，開發2項以CERA為基礎的高效能邊緣運算解決方案。鴻海執行副總裁特助王惠民表示，此項開發中的第2代Local 5G邊緣解決方案，將先在集團內部布署，透露鴻海正積極規畫布建企業專網。

英特爾表示，產業生態系邊緣運算解決方案支持計畫共有1100多個合作夥伴提供硬體、軟體和服務，200多種邊緣運算解決方案，可提供針對企業使用需求的解決方案。同時，也正與研揚等硬體廠商合作，推出整合AI開發者工具套件及AI加速器的應用產品。

(時報資訊)