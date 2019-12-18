力麗(1444)、力鵬(1447)在昨天舉辦聯合法說會後，今早盤股價雙漲。力麗積極布局3C產品應用市場，明年將新成立行銷企劃處，力麗將前進一些國際性的科技展，希望尋找科技的斜槓商機，把力麗的聚酯紗線應用在更多3C產品。目前，除了智慧音箱的面料外，智慧手錶iWatch選配的編織表帶、或是現在流行的編織充電線等，力麗的聚酯紗線未來在3C產品的可能應用範圍相當廣。此外，力麗奉行綠電製造，也因此獲國際3C品牌大廠青睞。

力麗副總暨發言人陳漢卿表示，3C產品應用確實是力麗明年度的發展重點，力麗明年將會成立全新的「行銷企劃處」，衝刺3C相關應用與業務。

在蘋果光環的加持下，力麗再陸續打進Google、Sony等國際科技大廠供應鏈，像是Google今年新推出的第二代Nest mini智慧音箱，外觀與蘋果HomePod一樣採取網布設計，其環保紗線也同樣由力麗提供。

力麗強調，綠能用電下，未來電費一定會漲，力麗研發環保節能功能等新產品，汰舊換新生產設備，新購New Pin Type及細丹尼Nylon DTY專用機。力麗也是全球唯一的綠電製造紡織廠，此一環保綠電製造也是能獲得國際大廠如蘋果和Google大單的重要關鍵之一。

(時報資訊)