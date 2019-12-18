台積電(2330)昨天收盤創新高，今早開低3.5元為341.5元，盤中跌幅略收斂。台積電將在周四除息2.5元，市場看好填息行情。

台積電周二拉尾盤站上345元，創歷史新高價，市值逼近9兆元同創新高，三大法人合計買超1046張。

台積電ADR周二收59.23美元，續攀新高，上漲0.69美元或1.18%，折合新台幣每股約357.86元。

台積電第2季現金股利將於明(19日)除息，每股配發2.5元。台積電周二收盤大漲9元，為除息行情暖身。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，並於10月17日發放，第2季現金股息每股2.5元，將於12月19日除息，總金額648.25億元，預計明年1月16日發放。

看好5G帶動明年成長力道，外資紛紛調高台積電明年營運預估及目標價，外資預期，台積電明年營收將高成長，將較今年成長逾15%；台積電周二收在345元，大漲9元，創歷史新高價，台積電市值達8.94兆元，逼近9兆元關卡，同創歷史新高。

外資在周一(16日)賣超台積電1萬4085張後，周二轉賣為買，買超572張，投信及自營商同步買超，周二，三大法人合計買超台積電1046張。

(時報資訊)