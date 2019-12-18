今年來醫療產業併購話題不斷，進入歲末年終，仍舊不寂寞。兩大藥廠默克、賽諾菲不約而同各自砸下20多億美元收購生技公司，以強化癌症精準治療領域的實力。法人指出，在AI人工智慧等創新技術的幫助下，改變癌症治療方式，不僅提升成效，也將帶來龐大商機。代表精準醫療產業的ETFx健康科技指數成份股，今年累計前3季，每股盈餘已達8.77美元，占全年獲利預期的85%；而展望明後兩年，每股盈餘預估還有17%、36%的成長空間，潛力可期。

根據Markets and Markets、DataBridge、GrandViewResearch等多家市場調查研究機構指出，與癌症精準治療相關的液態切片、醫學影像辨識、免疫療法等，未來3年市場規模的年複合成長將分別達23%、37%與9.6%，到2022年各上看20.5、754與880億美元。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，癌症為全球頭號死因之一，占各疾病死亡比重近3成，癌症治療因此成為醫療產業大熱門。而拜AI人工智慧、基因檢測等技術的幫助，人類抗癌方式已經跨越純治療型態，從早期的檢測、判讀、治療到追蹤照護，一應俱全。以檢測為例，傳統為組織切片，在基因體學成熟發展下，現在透過非侵入式的體液採樣，能輕減患者的痛苦，具有相當大的優勢。癌症醫學影像判讀上，也有AI人工智慧的協助，藉由大數據資料分析，提高判讀的速度與精確度。

免疫療法更是近年崛起的抗癌新顯學，主要使用在肺癌、乳癌與前列腺癌，吸引多家傳統藥廠、生技公司搶進。賽諾菲近日宣布併購生技公司Synthorx，即看準後者的免疫療法技術，其他包括：必治妥施貴寶、輝瑞、禮來等，今年都出手收購癌症免疫製藥或新藥公司。常李奕翰表示，精準醫療應用越來越廣泛，其結果反應在相關企業獲利表現上。

(時報資訊)