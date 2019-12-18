受到對美中兩國的外銷持續下滑影響，日本11月出口額連跌第12個月，第四季經濟萎縮的風險升高。

日本政府周三公布，由於對美國的汽車、車用零件與建築機具出口，以及對中國的化工產品和車用零件出口下跌，日本11月出口額年減7.9%，為連跌第12個月，創下截至2016年11月連跌14個月以來的最長跌勢，但跌幅小於市場預估的年減8.6%。

以數量計，11月出口量年減5%，連跌第4個月。

以地區來看，日本11月對最大貿易夥伴中國的出口年減5.4%，連跌第9個月。日本對亞洲區的出口額（占日本出口總額逾半）年減5.7%，主要因為對泰國的滑面滾輪出口減少所致。日本對美國的出口額年減12.9%，連續第4個月衰退。

日本11月進口總額年減15.7%，創下2016年10月來最大跌幅，且跌幅大於市場預估的年減12.7%。貿易收支為逆差821億日圓，遠低於市場預估的逆差3690億日圓。

(時報資訊)