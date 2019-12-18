一名幼兒園老師因為不滿5歲男童上課時頑皮的逗弄同學，擾亂班上秩序，竟趁著小男童去上廁所的時候，拉住小男童的手臂，狠狠的一口咬下，讓男童手臂瘀青，當場痛哭流涕。家長憤而提告。

據判決書指出，這起事件發生在新竹某中學的實驗幼兒園。由於男童在上課時不願遵守老師的要求，並且不斷的擾亂、逗弄其他同學，讓王姓女老師非常惱怒。在不滿的情緒下，王師竟趁著男童到廁所時，猛抓住男童的左上臂，接著狠狠的咬了一口。造成男童的手臂有明顯瘀青，當場痛哭。

事後，男童回家後遭家人見到瘀傷，詢問之下發現竟是王師所為，男童家人一氣之下，怒告王師。在幼兒園長出面作證後，法官以其身為幼兒園班導師，卻未思以身作則，一時失慮，使用不當之管教手段，導致男童受傷，認為王師行為實不足取，然而衡量犯後態度、男童受傷程度等情狀後，判其拘役40天，易科罰金4萬元。

(中時電子報)