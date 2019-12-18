民眾黨第七選區立委參選人蔡宜芳發穿上特警裝，相當吸睛。（陳俊雄攝）

北市第五選區立委候選人盧憲孚戴上鳥籠穿上囚服前往抽籤。（陳俊雄攝）

第十屆區域立委北市立委候選人18日上午在台北市選委會抽籤，第一選區的國民黨立委候選人汪志冰穿上超人裝，她說超人代表正義化身，呼籲全民下架民進黨。民眾黨的蔡宜芳則是穿上特警裝、盧家孚穿起囚犯裝，也相當特殊。

第一選區部分僅汪志冰到場抽籤，穿著超人裝的他抽到七號，高興地大喊「Lucky seven」，對手吳思瑤未到，由選委會代抽二號，話題女王李婉鈺則被代抽三號。

第一選區：一號王郁揚、二號吳思瑤、三號李婉鈺、四號孫士堅、五號賴宗育、六號方儉、七號汪志冰。

第二選區：一號何志偉、二號郭啟源、三號巫超勝、四號陳民乾、五號孫大千、六號熊嘉玲。

第三選區：一號何景榮、二號吳怡農、三號田方宇、四號蔣萬安。

第四選區：一號郭正典、二號李彥秀、三號文祥志、四號錢一凡、五號高嘉瑜、六號蕭蒼澤、七號郭佩雯。

第五選區：一號楊烱煌、二號徐立信、三號林郁方、四號盧憲孚、五號邱一峰、六號林昶佐、七號黃義豐、八號周慶峻。

第六選區：一號沈宜璇、二號楊攸凱、三號林奕華、四號蕭瑞麟、五號羅世晧、六號謝佩芬、七號黃典本、八號孟藹倫、九號張余健、十號葉日勤。

第七選區：一號王映心、二號蔡宜芳、三號費鴻泰、四號許淑華、五號蘇伊文。

第八選區：一號蕭曉玲、二號華珮君、三號彭子軒、四號柯士翎、五號阮昭雄、六號賴士葆、七號顏銘緯、八號李文、九號張幸松。

(中時 )