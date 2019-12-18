近來網紅團體「在不瘋狂就等死」與解約成員古拉的糾紛風波持續延燒，而該團話題不只這一件，今又爆出公司看好情色商機，竟讓肉感男成員「本燙」下海拍A片，尺度之大，令人咋舌，而其實金主老闆們投入情色產業鏈並非近期之事，老早開始對網紅圈招兵買馬，包含外型如性感正妹但還沒真正變性的「最強偽娘」小A辣。

據《鏡週刊》報導，偽娘網紅小A辣爆料，她自從讓胸部加料升級成為超級辣妹後，有許多情色相關的邀約找上門，有經紀人開出驚人價格希望她下海拍片，甚至開性愛直播帳號，表示直男(異性戀)對跨性別很好奇，誇下海口說小A辣說下海，保證賺到翻掉！

而小A辣聽了以後卻滿心疑惑，委婉表示自己是女生打扮但畢竟不是「真正的女生」，沒想到情色經紀人卻表示就是要拍女生但有男性生殖器的「特殊片」，更說：「很多直男喜歡看，可以讓他們更興奮」，雖然條件非常優渥誘人，但小A辣顧及家人感受，因此沒有答應，而她表示其實聽過很多網紅、小模下海拍色情片，因為錢賺得快，陷得太深，且合不合法的部分也還有爭議，小A辣本身是不想以身試法。

(中時電子報)