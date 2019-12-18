周男疑似遭到魚類刺傷腹部。（翻攝照片／楊漢聲傳真）

台東縣綠島鄉38歲周姓男子，17日深夜下海潛水打魚，未料魚沒打成，反而疑似遭到魚類穿刺腹部，緊急送往綠島衛生所救治，經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。

空中勤務總隊臺東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊接獲總隊下達命令，即刻派遣機型UH-60M直升機編號NA-709號機執行任務，深夜23時57分降落綠島機場，搭載周男及1名隨機人員。18日清晨0時15分降落台東豐年機場，將周男交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療。

(中時 )