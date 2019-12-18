男下海打魚 竟遭魚「穿腹」急送醫 10:102019/12/18 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 申請空中醫療後送返台就醫。（翻攝照片／楊漢聲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周男疑似遭到魚類刺傷腹部。（翻攝照片／楊漢聲傳真） 台東縣綠島鄉38歲周姓男子，17日深夜下海潛水打魚，未料魚沒打成，反而疑似遭到魚類穿刺腹部，緊急送往綠島衛生所救治，經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。 空中勤務總隊臺東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊接獲總隊下達命令，即刻派遣機型UH-60M直升機編號NA-709號機執行任務，深夜23時57分降落綠島機場，搭載周男及1名隨機人員。18日清晨0時15分降落台東豐年機場，將周男交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療。 (中時 ) #綠島 #機場 #台東 #深夜 #豐年機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 深夜315字PO文訴心聲 何如芸：離婚不是壞事 08:352019/12/14 娛樂 長髮妹深夜牽車 黑絲吊帶曬腿網暈 08:032019/12/15 正妹 屏東深夜火警 鐵皮矮房內1女罹難 11:192019/12/15 社會 一部紀錄片的完成 04:102019/12/16 藝文副刊 大興機場登場 帶動陸空港經濟 04:102019/12/17 焦點新聞 猛禽護航 鷹隼入駐京首都機場 04:102019/12/17 話題觀察 周邊居民愛養鴿 威脅機場飛安 04:102019/12/17 話題觀察 女星口快嗆豪門婆婆「啥時走」 深夜急Call道歉 14:172019/12/17 娛樂 AIT美台關係歷史展最終場到台東 17:252019/12/17 生活 遠航停飛風波 高雄機場業務正常商旅年底恐毀約 19:202019/12/17 生活 社會熱門新聞 心可挖給妳！巴西大使驚爆不倫 偷吃下屬美妻10年 - 社會 女秘書床照外流被懲處 高官們認得她乳頭 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 駐美外交官偷吃人妻1年50次 他否認 她都記在行事曆 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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