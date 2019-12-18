日本出口連12個月下滑 10:282019/12/18 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本財務省18日公布，11月出口額較去年同期減少7.9％，雖然小於FactSet調查分析師預期的9.7％跌幅，也小於10月的9.2％跌幅，但依舊是連續第12個月出口萎縮，持續拖累出口導向的日本經濟。 今年11月日本貿易赤字821億日圓（約7.5億美元）。日本對大陸出口額在11月年減5.4％，主因是汽車零件及有機化合物需求減弱。同一期間，日本對美國出口額也更銳減12.9％，主因是汽車出口下滑。 (工商 ) #出口 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟谷底回升 陸可趁勢加速改革 04:092019/12/14 論壇廣場 日本百年企業全球第一 揭長壽祕密 11:012019/12/15 財經 阿根廷提高大豆小麥出口關稅 引發農民不滿 14:072019/12/15 國際 美中達成貿易協議 萊特海澤：美對中出口將倍增 07:092019/12/16 國際 時隔3年半 日韓重啟貿易局長級政策對話 14:412019/12/16 國際 早鳥價每日199元 遠傳祭日本漫遊上網吃到飽 17:162019/12/16 財經 國泰金上修明年GDP至2.3％ 投資、出口比主計總處保守 00:152019/12/17 財經 遊日本更輕鬆！旅遊服務平台六大亮點一次滿足 17:472019/12/17 消費 港10月整體出口貨量跌9％ 20:392019/12/17 財經 傳美國擬縮小敏感科技出口大陸新規 23:142019/12/17 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 即時 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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