日本財務省18日公布，11月出口額較去年同期減少7.9％，雖然小於FactSet調查分析師預期的9.7％跌幅，也小於10月的9.2％跌幅，但依舊是連續第12個月出口萎縮，持續拖累出口導向的日本經濟。

今年11月日本貿易赤字821億日圓（約7.5億美元）。日本對大陸出口額在11月年減5.4％，主因是汽車零件及有機化合物需求減弱。同一期間，日本對美國出口額也更銳減12.9％，主因是汽車出口下滑。

(工商 )