國民黨立委候選人宋瑋莉抽到2號，呼籲支持者2020選2號。（許家寧攝）

無黨籍市議員張耿輝抽中3號，開心比出ok手勢。（許家寧攝）

國會政黨聯盟議員楊石城抽中4號，訴求翻轉基隆、幸福城市。（許家寧攝）

基隆立委選戰今日上午進行號次抽籤，4名角逐候選人在支持者簇擁下到場抽籤，國民黨議員宋瑋莉抽中和總統候選人韓國瑜一樣的2號，振臂高呼「2020選2號！」民進黨立委蔡適應則抽中1號，握拳喊「基隆第一名立委選1號！」

兼任市選委會主委的副市長林永發上午10時主持抽籤，率先登記參選的無黨籍市議員張耿輝抽中3號，開心比出ok手勢，喊出「票投耿輝，基隆起飛！」國會政黨聯盟議員楊石城抽中4號，與妻子拉出有柿子圖樣的中堂，象徵「事事如意」、「翻轉基隆，幸福城市」。

宋瑋莉則在黨部主委黃希賢、正副議長蔡旺璉、林沛祥與同黨議員陪同下，聲勢浩大，宋抽到2號時，右手開心比ya，全場興奮高喊，「2020選2號！」、「2號當選，勝利在望」，呼籲票投宋瑋莉「瑋莉尚為恁」，隨後與車隊展開掃街拜票。

最後抽籤的民進黨立委候選人蔡適應，籤筒內只剩下1隻籤，幸運等到1號，讓支持者相當開心，蔡適應開心高呼「基隆人選第一名立委」、「第一名的立委選1號！」選委會公告抽籤結果為1號蔡適應、2號宋瑋莉、3號張耿輝、4號楊石城。

(中時 )