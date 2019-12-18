2020大選 苗栗立委號次出爐！ 10:232019/12/18 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗第一、二選區立委候選人號次出爐。（何冠嫻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣選委會18日辦理立委抽籤，第一、二選區號次出爐。（何冠嫻攝） 苗栗縣選舉委員會18日在苗栗市中正堂辦理第10屆立法委員苗栗縣候選人號次抽籤，一大早支持者們湧進中正堂廣場。 18日上午九時第一、二選區候選人依照登記順序上台抽籤。選舉號次出爐，第一選區1號鍾林芷綸（選委會代抽）、2號民進黨籍羅貴星、3號民眾黨朱哲成、4號國民黨陳超明、5號無黨籍朱英濠、6號無黨籍曾國良。 第二選區1號無黨籍温俊勇、2號民進黨徐定禎、3號統促黨曾宛菁（委託代抽）、4號勞動黨林明哲（選委會代抽）、5號台灣基進林昱同（選委會代抽）、6號國民黨徐志榮。 (中時 ) #苗栗 #2020大選 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！大學教室竟出現「挺韓」畫面 網崩潰：怎麼可能 08:052019/12/14 政治 藍綠選戰膠著區 全台前十名看這裡！ 09:232019/12/14 政治 扁列不分區被打槍 宅神幫想職缺網笑了 09:412019/12/14 政治 黨部總部不同調？朱立倫：中央地方已整合 11:192019/12/14 政治 扯！對不起台灣？高雄人火大群起怒轟 11:062019/12/14 政治 蔡英文健走 為台灣健兒征戰東奧加油 11:312019/12/14 政治 韓國瑜氣炸怒飆千字：高雄人到底那裡對不起台灣？ 12:122019/12/14 政治 到底是誰才該向高雄道歉？萬人狂吼三個字 14:062019/12/14 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》高雄人對不起台灣？ DPP嘴臉讓討厭民進黨捲土重來 14:202019/12/14 政治 胡幼偉：2020大選是善良台灣人與黑暗勢力的對決 09:592019/12/16 政治 政治熱門新聞 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ - 政治 翻盤？關鍵選區最新街頭民調 網友崩潰：昏倒！ - 政治 最新網路民調！他公布韓蔡支持度 網傻眼：逆轉了？ - 政治 「地下閣揆」張景森6天3會女畫家 濱海別墅廝混 - 政治 民進黨怕了？韓21日遊行讓他們急跳腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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