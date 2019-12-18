苗栗縣選委會18日辦理立委抽籤，第一、二選區號次出爐。（何冠嫻攝）
苗栗縣選委會18日辦理立委抽籤，第一、二選區號次出爐。（何冠嫻攝）

苗栗縣選舉委員會18日在苗栗市中正堂辦理第10屆立法委員苗栗縣候選人號次抽籤，一大早支持者們湧進中正堂廣場。

18日上午九時第一、二選區候選人依照登記順序上台抽籤。選舉號次出爐，第一選區1號鍾林芷綸（選委會代抽）、2號民進黨籍羅貴星、3號民眾黨朱哲成、4號國民黨陳超明、5號無黨籍朱英濠、6號無黨籍曾國良。

第二選區1號無黨籍温俊勇、2號民進黨徐定禎、3號統促黨曾宛菁（委託代抽）、4號勞動黨林明哲（選委會代抽）、5號台灣基進林昱同（選委會代抽）、6號國民黨徐志榮。

(中時 )

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