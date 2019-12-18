國民黨黨主席吳敦義，昨（17）日出席「全國勞工後援總會」暨「台北市勞工後援會」成立大會，致詞時提到「夭壽喔！蔡英文這位衰尾查某，像這麼衰的人做總統，要讓她下台」，遭批歧視。不過，之前吳敦義就曾罵過總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「大母豬」。

韓國瑜離開後，吳敦義抵達現場，當時已經有約三分之一人潮散去，但吳敦義仍發表近20分鐘談話，期間多次高喊「夭壽喔」，認為在蔡英文執政下，治安、經濟都不好，還造成兩岸對峙，甚至開嗆「蔡英文這個衰尾查某，像這麼衰的人做總統，要讓她下台」。

其實，去年吳敦義幫韓國瑜輔選高雄市長時，也曾暗罵「某人真夭壽」，「肥滋滋那個，走路起來像大母豬」。雖然沒有指名道姓，但不少人都認為吳敦義指的就是當時的高雄市長陳菊。

有網友指出，去年吳敦義罵陳菊，讓韓國瑜贏15萬票，「這次罵蔡英文 韓總高雄預估贏35萬」、「他是想說去年罵陳菊肥結果韓導贏了所以想再來一次？」，但也有人覺得吳敦義根本是故意的，「又在敗票了 韓病毒感染」。

(中時電子報)