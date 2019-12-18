「拿老本投資研發人員、開發新產品及新市場未必會成功，但不做一定會失敗」！矽瑪(3511)董事長游素冠表示，隨著公司在業績低迷時勇於投資車用、工業、醫療及穿戴式等新產品及亞馬遜等新客戶佈局等「開源」策略逐步開花結果，矽瑪不僅重回獲利軌道，財務體質也更為健全，游素冠期待，「未來業績能一年比一年好」。

Google於11月1日宣布以21億美元收購穿戴裝置廠-Fitbit，正式跨入穿戴裝置市場與三星及蘋果直球對決，為市場投下一顆震撼彈，亦讓矽瑪受到市場關注！早期以NB及智慧型手機連接器為主、即使是2008年金融海嘯當年都還能維持平均每年賺進約半個股本的矽瑪在2011年遭遇亂流，主力客戶黑莓機營運每況愈下，矽瑪業績也跟著急墜，甚至在2013年開始陷入虧損谷底，儘管2015年曾因躋身為Fitbit供應商，在當年度第2季及第3季出現單季每股盈餘達1元佳績，然而好景不常，2016年及2017年又因穿戴式產品競爭激烈，Fitbit市佔率下滑，矽瑪營運又陷入虧損，從「績優班好學生」掉到「後段放牛班」日子有多苦，游素冠點滴在心頭，不過游素冠並未走「裁員節流」之路，反而無畏挫折大膽拿出老本「開源」，一步步帶領公司走出谷底，隨著產品及客戶佈局發酵，矽瑪第3季合併毛利率跳升至40.4%，單季稅後盈餘為5146萬元，季增22.76%，為2010年第3季以後單季新高，累計前3季合併毛利率為38.68%，年增13.6個百分點，稅後盈餘為1.22億元，年增11.5倍，每股盈餘為2.73元，營運漸入佳境的矽瑪未來展望如何？以下是專訪的內容：

問：近幾年公司啟動轉型，總算苦盡甘來，可否談談公司過去幾年的佈局？

答：2013年到2108年上半年受產業與客戶起落，以及大陸連接器廠崛起等因素影響，除2015年有獲利，公司均處於虧損狀態，那段日子真的很辛苦，不過，雖然公司處於虧損，我們並未採取「裁員節流」，而是拿出老本，從生產、產品研發、客戶市場開拓及生產三大面向進行調整。

近幾年大陸積極建立自有供應鏈，大陸連接器廠技術能力進步很多，為強化競爭力，公司以長期在連接器(線材)既有技術為基礎，整合既有連接元件及磁性元件，研發微型化、高頻連接器(線材)等產品，鎖定Niche Market(立基)市場產品應用端，如：車用連接器連接線材、醫療用睡眠裝置及工業用產品，利用自身研發升級技術與客戶關係，往高單價高附加價值產品應用發展；在生產端部分，我們除將深圳廠導入自動化，藉以降低人工生產成本，提升高精密度產品生產良率，經過幾年努力，已逐漸擺脫同業價格競爭壓力。(2-1)

(時報資訊)