問：過去公司業績易受單一客戶營運起落衝擊，請問如何降低此風險？

答：矽瑪(3511)過去公司營運確實比較偏向集中在某個產業的單一客戶，如：RIM黑莓機、HTC、Samsung、Barnes & Noble及Fitbit，不過公司近幾年將產品逐步拓展至穿戴式、智慧家庭、車用、醫療、工業等領域，加深產品技術層次及廣度，公司亦佈局新創公司及新創產業，並在美國等地設立分公司，以公司長期與三星等國際品牌大廠合作累積的經驗及技術，協助新創公司研發設計產品，提供當地客戶即時服務，增加客戶黏著度，像Fitbit就是我們從公司新創時間就一路配合開發至今的客戶。

除Fitbit外，深耕數年的Amazon、Nvidia、Fossil及車用客戶等都陸續見到成果，其中亞馬遜主要是供應智慧家庭及穿戴產品的外部連接器及線材，包括：新一代的智慧音箱Echo系列、智慧螢幕Echo Show，還有能將Alexa帶著走的各種穿戴裝置，如：真無線耳機Echo Buds、智慧眼鏡Echo Frames及智慧戒指Echo Loop等，Nvidia則是供應GPU板上連接器；在車用產品部分，公司為美國軟體服務商開發卡車安裝電子紀錄裝置(ELD)，順利搭上美國卡車強制安裝ELD(電子記錄裝置)及乘用車的OBD2(車載診斷系統)商機。

經過近幾年努力，公司前10大客戶佔營收比重已近60%，今年前3季穿戴產品佔營收比重降至約40%，汽車、醫療及工業佔比已拉升到34%，手機與個人消費產品佔比約22%，隨著客戶及產品組合優化，應可大幅降低業績受單一客戶營運起落影響。

問：Google宣布併購Fitbit，對公司營運有何影響？

答：其實我們一直與Google合作開發智慧家庭相關產品，Google是公司潛在客戶之一，據了解，此次Google併購Fitbit，初期將是獨立作業，Fitbit這個品牌不會消滅，供應商一年內不會改變，產品亦不需要重新認證，不過由於Google併購Fitbit，不只著眼在穿戴產品，也是希望將Google龐大的平台資源結合穿戴裝置，應用到醫療及生活等領域，未來產品技術門檻將會提高，對我們來說不是壞事，反而有機會因為Fitbit有了富爸爸，開發更多不同的產品，爭取更多的訂單。

問：公司未來兩到三年營運動能及目標為何？

答：除了Google併購Fitbit後，公司有機會因Google龐大平台資源爭取到更多訂單，公司佈局多年的客戶-亞馬遜全力搶進智慧家庭及穿戴裝置，多元完整的產品、廣泛的通路，以及推出「Echo升級計劃」等，不僅推升了亞馬遜產品銷售，也帶動我們公司業績成長，目前亞馬遜佔公司營收比重已達20%，與Fitbit同為公司前兩大客戶，亞馬遜產品可望成為公司未來營運成長的重要動能。雖然我們客戶及產品佈局開始發酵，但還有很多要努力的，必須在現有營運模式持續深耕發展，過去幾年虧損困境，讓我們深刻體認營收成長不是獲利的保證，能夠穩定獲利是最重要的，因此除繼續維持目前客戶關係爭取更多訂單外，還要不斷開發具技術門檻、差異化產品，投入更多資源發展潛能新創產業及客戶，並積極開發爭取較高附加價值及毛利產品，尤其是醫療相關產品，公司傾力尋找相關商機，讓公司獲利能穩定成長，希望「未來業績能一年比一年好」。(2-2)

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