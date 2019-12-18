美國最新公布的房市和工業生產數據意外強勁，隔夜美股主要指數再創歷史新高，以及美中貿易局勢明朗化，周三香港恆生指數開漲0.37%，為27946.74點，創下4個半月新高，接下來將挑戰28000點大關。國企股(H股)開漲0.47%，為11016.87點。騰訊股價持續走高，開盤再漲2.37%。

(時報資訊)