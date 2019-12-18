《港股》恆指開漲0.37％，將挑戰28000點 10:172019/12/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國最新公布的房市和工業生產數據意外強勁，隔夜美股主要指數再創歷史新高，以及美中貿易局勢明朗化，周三香港恆生指數開漲0.37%，為27946.74點，創下4個半月新高，接下來將挑戰28000點大關。國企股(H股)開漲0.47%，為11016.87點。騰訊股價持續走高，開盤再漲2.37%。 (時報資訊) #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港貧窮人口140萬 10年新高 04:102019/12/15 兩岸要聞 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 旺季更旺 東陽11月獲利狂增42％ 創同期新高 09:212019/12/16 財經 台股漲勢緩和 新台幣仍創近19個月新高 16:302019/12/16 財經 義大利劇院拆二戰炸彈，疏散人口創二戰後新高 21:322019/12/16 國際 逼近30元 台幣好強 創近18個月新高 04:102019/12/17 財經要聞 陸消費工業增速 攀5個月新高 04:102019/12/17 全球財經 馬光全年獲利 戰六年新高 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 財經熱門新聞 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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