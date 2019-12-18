1.南亞科(2408)：昨獲外資回頭買超、投信續進，惟漲多賣壓增強，早盤股價回調逾2%。

2.廣穎(4973)：記憶體現貨市場報價穩步上漲，昨突破短均糾結，早盤放量攻上漲停。

3.台積電(2330)：昨外資小幅回補買超，ADR周二收漲1.18%，惟漲多賣壓轉沉，明日除息前股價小跌至約343元。

4.大成鋼(2027)：昨土洋法人對作，外資多方略勝一籌，推動早盤股價逆漲近1.5%。

5.利勤(4426)：Nike、Lululemon、Adidas上季業績大好，可望助益明年業績，早盤股價逆漲近3.5%，躍過5日線。

6.佳和(1449)：線型上揚、外資連兩日買超計455張，帶動早盤股價逆漲逾3.3%。

7.力麗(1444)：東南亞崛起，集團射三箭衝出競爭力，外資連兩日買超，激勵早盤股價漲逾2%，一舉躍過月線、季線。

8.宏達電(2498)：裁員確保VR、手機事業，昨遭外資、自營商聯手賣超35055張，惟多方積極承接，今早股價開低走高逾3%，40關在望。

9.仲琦(2419)：明泰聯姻效應仍熱，早盤續漲逾3%，開盤40分鐘成交量爆衝至2.8萬餘張。

10.威潤(6465)：T-Box有成，明年營運樂觀，今早放量強攻漲停鎖死。

11.品安(8088)：DRAM報價最快Q2起漲，外資連兩日擴大買超，激勵今日股價開高走高逾7.5%。

12.類比科(3438)：外資連續賣超4日後，昨轉買超，激勵今早股價強彈逾7.5%。

13.旭隼(6409)：今年業績二位數成長可達標，明年動能無虞，開盤突破盤整區間直登740元之上創高。

14.帆宣(6196)：泛半導體設備業績看俏，在手訂單交期已至明年底，股價短暫休息後再攻，大漲逾4%越過前高。

15.雙鴻(3324)：法說會報佳音，明年營收可望增逾2成，股價逆勢走揚約2%，站穩短均之上。

16.大成(1210)：攜手日商昭和，升級雞蛋、麵粉產業，市場肯定，早盤攻高2%以上。

17.豐泰(9910)：基本面佳且法人賣超但股價未再破底，市場信心回溫，今早走高2.5%，拚回200元。

18.百和(9938)：前11月賺贏去年全年，獲Nike梭織緹花網布認證，更為明年添火力，今早回到79元，挑戰8字頭。

19.漢翔(2634)：與洛馬公司，簽策略聯盟合作協議，設F-16亞太維修中心，早盤上漲近3%，衝上近3個月新高價。

20.科嘉-KY(5215)：外資連5日賣超398張，股價走跌逾3%，摔至兩個月低價。

21.威盛(2388)：兆芯衝刺新CPU，授權金吃補，且威鋒將登興櫃題材續發酵，晨盤翻紅走揚近2%。

22.技嘉(2376)：外資昨回頭大買超逾千張，AMD題材續燙，早盤上漲近3%，登一個半月高價。

23.立積(4968)：不畏外資連5日賣超1238張，法人看後市仍樂觀，股價續漲逾2.5%。

24.中美晶(5483)：矽晶圓產業谷底可望落於明年上半年，下半年需求將明顯好轉，股價漲3.61%。

25.環球晶(6488)：超車Sumco，成為全球矽晶圓大廠第二名，僅次於信越半導體，股價漲2.37%。

26.嘉晶(3016)：矽晶圓急單到，8吋市況落底回溫，明年上半年將好轉，股價漲2.62%。

27.合晶(6182)：8吋矽晶圓急單需求湧現，景氣明年上半年復甦，股價漲1.64%。

28.台燿(6274)：陸銅箔基板大廠建滔正式通知客戶漲價，台廠也醞釀漲價潮，漲幅約在5%到10%間，股價漲1.75%。

29.訊連(5203)：轉投資「玩美移動」，抱回日本美妝科技首獎，早盤一度急漲近3%慶功，惟隨後空方佔多，漲幅受抑。

30.亞德客(1590)：三大法人昨轉買超，早盤多頭進場，一度觸及450元，收復周線、月線。

31.倉佑(1568)：外資本月以來持續買超，近兩日更擴大買超力道，今早多頭轉強，股價彈升近3%，收復月線、挑戰季線。

32.臺企銀(2834)：外資昨轉買超6007張，惟早盤仍偏空操作，在平盤間上下震盪。

33.中再保(2851)：外資連2日買超，早盤多頭相挺，相對大盤、金融股抗跌。

(時報資訊)