第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園抽籤，第2選區顏寬恒偕同夫人一同步入會場，隨後他抽中1號。（黃國峰攝）

第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園抽籤，第2選區陳柏惟抽籤前與助理們喊加油，隨後他抽中2號，喊「一定凸到贏」。（黃國峰攝）

(10:45更新內文)第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園分兩階段舉行抽籤，各候選人在上午8時許陸續抵達公園廣場造勢，第四選區候選人黃馨慧扮成「正義女俠」，演出「打破謊言牆」行動劇；17日晚間宣布辭去台中市副市長職務的楊瓊瓔投入第三選區選舉，與第二選區爭取連任的立委顏寬恒兩人同場互喊凍蒜造勢；台灣民眾黨主席柯文哲的母親到場為黨籍候選人加油打氣。

第一階段候選人抽籤號次結果如下：

第一選區，1號蔡其昌、2號林佳新、3號黃朝淵。

第二選區，1號顏寬恒、2號陳柏惟。

第三選區，1號朱立凡、2號宋柏澄、3號洪慈庸、4號張睿倉、5號張烱春、6號楊瓊瓔。

第4選區，1號李家葳、2號陳志彬、3號黃馨慧、4號楊書銘、5號張渝江、6號張廖萬堅、7號紀經儀、8號林金連。

台中市立委候選人抽籤18日上午在豐樂公園分兩階段進行，第一場在9時舉行第一至第四選區、第二場在10時30分起進行第五到第八選區，豐樂公園前廣場在8時許就陸續有候選人及支持者到場造勢，再陸續進場，警方動員警力98人到場維護秩序。

最受矚目的是17日晚間剛宣布辭去台中市副市長的楊瓊瓔，她與大甲鎮瀾宮董事長顏清標同時到場，她抵達廣場現場就高喊：「顏寬恒凍蒜！」，已在場等候的顏寬恒與支持者則高喊「楊瓊瓔凍蒜」回應，現場氣勢高昂。

楊瓊瓔進抽籤會場前，對媒體採訪低調回應指出，今天要抽一個「凍蒜」的號碼，很感恩鄉親的支持，希望繼續服務，她心裡所想的就是「讓台中市更好」。

第四選區的黃馨慧穿著電競遊戲的正義女俠帥氣服裝到場，並與支持者現場演出行動劇，強調要撥亂反正，並現場打破象徵民進黨惡法及惡行的「謊言牆」。

台灣民眾黨主席柯文哲的母親到場為黨籍候選人第三選區的張睿倉、第四選區的張渝江及第五選區的謝文卿等人加油打氣。柯媽受訪表示，台灣民眾黨是年輕人的政黨，年輕人有元氣、魄力及腳踏實地為地方服務的熱誠，她陪同黨籍台中候選人拜票，基層反應都很好，台灣民眾黨在台中的選情很有希望，她並與候選人齊聲高喊「台灣民眾黨凍蒜！」

「穩的！」第二選區的陳柏惟表示，他的選情是一步步往前穩定，他與支持者大喊「2020台灣要贏，陳柏惟凍蒜」。

第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園抽籤，第4選區黃馨慧抽中3號。（黃國峰攝）

第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園抽籤，第4選區黃馨慧抽中3號，她在入場前扮成正義女俠，演出「打破謊言牆」行動劇。（黃國峰攝）

第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園抽籤，柯文哲媽媽陪同台灣民眾黨參選人到場抽籤。（黃國峰攝）

第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園抽籤，第4選區張廖萬堅抽中6號。（黃國峰攝）

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