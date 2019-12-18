全球機械手臂終端工具領導廠商OnRobot公司今日推出輕巧型電動真空夾爪VGC10，是一款功能強大、可模組化彈性配置，適用於絕大多數應用的小型夾爪，能滿足全球客戶的進階需求。以屢獲殊榮的VG10真空夾爪為設計基礎，VGC10的外型更加輕巧，能應用於狹窄的環境和更小型的機械手臂，且負重高達15公斤（35磅）。此外，VGC10不僅能實現開箱快速部署，更透過方便調整的吸盤、可自由增添或更換的吸盤臂等，提供多樣的客製化可能。具模組化的特色讓此一新型夾爪即便裝配在負重量較小的機械手臂上，也能順利完成大批量地抓取及移動小巧、多面和重型物件的任務。

VGC10包含兩個可獨立控制的真空通道，使其具備雙重抓取功能，可在單一動作中同時執行物件的撿取和置放，進而提升效率並縮短週期時間；若僅使用單一真空通道，則能使夾爪的所有部件一致行動以提高抓取效能。此外，VGC10不需安裝空壓機或外部氣源，可省去製造壓縮空氣所產生的成本、噪音、額外裝設空間及維修需求，也讓此款夾爪更容易裝配和移動。而透過OnRobot新開發的單一系統解決方案提供全面整合的軟體平台，VGC10能快速部署於任何一款主流的協作型或輕型工業機械手臂，提高生產彈性。

OnRobot執行長Enrico Krog Iversen表示：「儘管我們的客戶都很喜歡VG10真空夾爪，但在某些情況下，他們仍需要配置功能更強、更輕巧的選擇。VGC10的推出再次證明了OnRobot致力於打造一站式服務的決心，我們藉由持續推出創新且具協作特色的機械手臂終端工具，協助製造商能更專注於發展應用，而不必費心研究複雜的機器人。」

(工商 )