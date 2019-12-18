王品集團今（18)日宣布斥資5千萬設「餐飲天使基金」，舉辦打造創業孵化平台，舉辦「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資提案競賽（Wowprimes Entrepreneurship and Investment Program, 簡稱WEIP），12／25起對外開放報名，為台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計畫。

王品集團執行長李森斌表示，將與獲選團隊共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股10％~90％不等，最高可獲得1千萬元的創業資金。王品執行長李森斌表示，王品集團願意為台灣有夢想的人提供舞台，王品集團不只提供金援，並將以過來人的身分，將26年來從創業到創立多品牌的成敗經歷，提供參賽者全方位經驗及資源、學習如何突破困境、少走些冤枉路，降低創業失敗的風險。

李森斌表示，王品集團透過創業競賽機制挖掘創業團隊，舉凡對東／西方異國料理、中台式料理或鍋類市場，有清晰事業願景，正在規劃、籌措資金創業的人，都能組建團隊，尋求自我實踐與突破的舞台。從收件、初賽、複賽、決賽到提案通過後簽約，預計需時約5個月，將由台大國際企業系教授兼創創中心主任李吉仁教授擔任評審長，李教授參與創業教育與新創培育工作多年，並協助多家大型企業創新轉型與高階人才培育專案。

；本次競賽將由產學界各領域傑出專業人士組成評審團，包含李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓博士、高雄餐旅大學專案教授蘇國垚、王品集團廚藝研發中心顧問楊鵑華博士、覓食鐵邦美食集團執行長潘威達等，李森斌強調，「這是一場最接近「創業真相」的賽事，王品是玩真的！」

初賽將以書審形式進行，通過後進入複賽；複賽參賽隊伍需實際演示核心產品，爭取進軍決賽資格；決賽以實戰情境，透過實際試營運，接受消費者考驗，驗證商業概念可行性及消費者喜好度。最終選出前三名隊伍，可獲得5~20萬不等之獎金，競賽總獎金共50萬元。

(工商 )