大同宣布，將對百分之百持股的大同日本子公司現金增資，以20億日圓為上限，分次辦理。大同強調，大同日本是大同集團在日本的營銷據點，本次現金增資主要係協助其償還銀行借款，以降低利息費用，以及充實營運資金，以利繼續協助大同拓展日本市場。

大同今年轉投資華映、綠能及大同美國等事業相繼出事，大同靠陸續出售新北市土城大同莊園三期土地及台北市中山區長安東路土地資產，處分利益百億元挹注，轉虧為盈，第三季EPS回升至1.03元、前三季EPS為0.44元。

大同今年初以來，每月合併營收都衰退40％～50％不等。11月合併營收42.19億元，罕見年成長9.76％；前11月合併營收315.72億元，年減幅044.18％。大同主管表示，大同11月合併營收增長，主因是大同莊園第一期綠住宅建案完工交屋，開始認列營收所致。大同莊園第二期住宅建案，開始預售。

(工商 )