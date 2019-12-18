1名男子18日凌晨2時24分騎自行車逆向上國道1號，在北向357.9公里（楠梓路段）與一輛小貨車發生事故。這名男子當場死亡，身分待查。

國道第五公路警察大隊說，獲報後到場處理，發現林姓男子駕駛自用小貨車在凌晨行經上述路段時，撞上這輛自行車。國道警察隊林男做經呼氣酒測，檢測值為0；腳踏車騎士身分待查。

因為撞擊，林男駕駛的貨車當風玻璃碎裂，他的臉部被碎玻璃割傷；腳踏車騎士身首異處，當場死亡。

國道警察在處理後，於凌晨3時53分排除車禍現場，恢復通車。

(旺報 )