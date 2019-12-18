男子騎單車闖國1遭撞 當場慘死 11:412019/12/18 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名男子18日凌晨2時24分騎自行車逆向上國道1號，在北向357.9公里（楠梓路段）與一輛小貨車發生事故。國道警察獲報到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1名男子18日凌晨2時24分騎自行車逆向上國道1號，在北向357.9公里（楠梓路段）與一輛小貨車發生事故。這名男子當場死亡，身分待查。 國道第五公路警察大隊說，獲報後到場處理，發現林姓男子駕駛自用小貨車在凌晨行經上述路段時，撞上這輛自行車。國道警察隊林男做經呼氣酒測，檢測值為0；腳踏車騎士身分待查。 因為撞擊，林男駕駛的貨車當風玻璃碎裂，他的臉部被碎玻璃割傷；腳踏車騎士身首異處，當場死亡。 國道警察在處理後，於凌晨3時53分排除車禍現場，恢復通車。 (旺報 ) #國道 #男子 #死亡 #小貨車 #國道警察 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道六國姓隧道火燒車 駕駛乘客皆幸運逃生 11:142019/12/14 社會 國道3號火燒車 小客車瞬間燃成火球 駕駛乘客緊急跳車逃過一劫 19:592019/12/14 社會 一家人搬進新家 當晚全都離奇身亡 21:092019/12/14 搜奇 蔡英文彰化致詞 前國道收費員自救會混入拋T恤被架離 19:492019/12/15 社會 大叔撞車彈飛落車斗 阿嬤神問「這是安那撞欸？」 15:582019/12/16 社會 大貨車轉彎撞上電動機車 外籍移工1死1傷 16:352019/12/16 社會 貴州煤礦事故 14人死亡 17:172019/12/17 兩岸 行車糾紛司機疑掏槍 警鎖定犯嫌追緝中 17:342019/12/17 社會 行車糾紛掏瓦斯嗆度GG惹 警三小時逮人送辦 18:172019/12/17 社會 英研究：這運動能降56％中風死亡率 08:582019/12/18 生活 社會熱門新聞 心可挖給妳！巴西大使驚爆不倫 偷吃下屬美妻10年 - 社會 麻油雞配威士忌 OL遭老闆摩鐵撿屍 茫中記得「很快」 - 社會 女秘書床照外流被懲處 高官們認得她乳頭 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 駐美外交官偷吃人妻1年50次 他否認 她都記在行事曆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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