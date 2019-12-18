TVBS推出的《女力報到》，開播1年收視創新高，不過被爆出有幕後工作人員利用職務之便，藉著應徵女臨演職務，把年輕貌美女子拉進群組，看上眼後再約出來灌醉發生性關係，也讓爆料者呼籲：「請去那邊接臨演的女孩子小心點」。

根據《鏡週刊》報導，，《女力報到》劇中需要大量女性臨演，有網友爆料工作人員先將一群美眉加到臨演群組，接著鎖定中意的女子搭訕，最後竟到別人家造訪，並買酒精濃度很高的把別人灌醉，事後問說是什麼關係又講不出來，還要對方不要想太多，而該工作人員更被發現同時跟四、五個女生有情感糾葛，因此公開呼籲：「有多少女生以為你單身，請去那邊接臨演的女孩子小心點」。

此消息曝光後，疑似被點名的工作人員便回應，「本人在此，上述的事情經過，完全就沒有這回事，如果在二十四小時內沒有撤銷文章，我會以妨害名譽去派出所報案，我會立馬提告」，隨後控訴的網友便貼文移除，至於Ｔ台則是回應：「這是工作人員私事，不關藝人和公司層面的問題，我們不會干涉」。

(中時電子報)