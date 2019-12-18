抽完籤後國民黨候選人和彰化縣長王惠美高呼票選國民黨候選人。（吳敏菁攝）

抽完籤後民進黨黨候選人和黨部主委高呼讓民進當勝利、小英勝利，4席全上。（吳敏菁攝）

第10屆區域立委選舉彰化縣候選人姓名號次抽籤，共四選區，16人登記，15日在彰化選委會，依登記順序抽籤。

第一選國民黨提名現任立委柯呈枋抽出第1號，高喊「一馬當先」。民進黨提名現任議員陳秀寶抽出2號，高喊接二連三，和小英總統雙雙黨選。

第二選區國民黨提名現任立委張瀚天，抽出1號，喊出「一定當選」。民進黨提名立委黃秀芳抽出2號，指出彰化縣政我來扛，請投2號黃秀芳。

第三選區國民黨提名謝衣鳳，抽出1號，高喊「一心奉獻」。民進黨提名提名現任立委洪宗熠抽出4號，喊出「勢必當選、高票連任」。台澎黨劉銀鬃，喊出「法理建國、三人同行」。無黨楊麗香本人沒有出席，也沒代理人，由主席代抽中2號。

第四選區安定力量陳志傑抽出6號，指出讓台灣贏回家庭，翻轉教育，不要讓把小孩丟在安親班，讓爸爸、媽媽回家吃晚餐，喊出六六大順。 國民黨提名蕭景田，抽中5號，喊出五福臨門來加持，票選5號蕭景田最幸福。民進黨提名現任立委陳素月抽中4號，喊出「台灣要贏，世代共贏」。勞動黨何倍爾沒有出席和代理，由主席大抽7號、綠黨蕭翠瑩沒有出席和代理，由主席代抽3號。勞工黨林怡彣抽出1號，喊出「勞工第一」。無黨籍洪祐輔抽到2號，表示要懷抱公義和民主的理念。

抽完號次後，縣長王惠美表示，選舉只剩25天，這25天是最關鍵，請更位鄉親支持國民黨提名候選人。連韓國瑜全部5席都當選，去年疼惠美，這次要全力支持國民黨候選人。

抽完號次後，民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，提名4位候選人都非常優秀，希望彰化各選區都支持，讓小英連任，國會過半，民進黨大勝利，支持群眾高喊4席全上。

(中時 )