政治追殺無極限？國產署雲林分署今天清晨就整裝待發，上午10點起怪手大動作開進韓國瑜岳父李日貴經營的大通砂石場進行開挖，釐清是否有清道廢棄物，預計開挖9筆土地。李佳芬弟弟、縣議員李明哲表示，大通砂石場18年前已退場，無不可告人之事，國產署刻意選前開挖帶風向，淪為政治打手十分可恥。

根據國有財產署表示，開挖地點涵蓋西螺鎮東南段1-1號等九筆國有土地遭疑有回填廢棄物，今天要開挖土地確認有無上開情事。

李明哲昨天受訪時表示，承租的土地已完成點交，過程清清楚楚，如果有問題國產署為何不表示意見？這時配合政治操作非常低劣可恥，失去公務單位應有的格調。

李明哲說，砂石退場快20年，唯一在這塊空地做的就是推動西螺七崁武術文化保存；2003年3月29日舉辦西螺大橋通車50年紀活動，陳水扁也曾來這塊空地觀看武術表演。

李明哲表示，2012年間有人在附近傾倒不明廢棄物，他主動向西螺警方舉報，雲林縣環保局也派員稽查。

李明哲憤怒說，國產署在選舉倒數時以地毯式開挖的演出，令人感到不齒，公務員配合選舉操作當政治打手，他必定提告捍衛權益，呼籲民眾到場幫忙監督。今天將開挖的土地現場可看到放樣的木頭，每一根木頭都有噴漆標示編號。

(中時電子報)