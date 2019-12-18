行政院國發基金今年初，委託台灣經濟研究院成立專案推動辦公室，主動發掘案源並提供投資諮詢輔導，希望結合民間資金，共同參與企業進行合併、收購、分割等，以促進產業轉型升級。位於台南的郡宏光電經台經院專案辦公室輔導後，國發基金對該公司投資案正在評估中，有望成為國發基金下一個投資廠商。

國發基金協助產業升級，透過台經院成立專案推動辦公室，日前通過投資多家廠商，包括：三顧、聯合再生、雅博生技、兆遠科技及群曜等，在面板零組件部分，看好郡宏的技術，郡宏在經台經院專案辦公室輔導後，通過國發基金政策審與盡責調查 (由國發基金挑選四大會計師事務所之一來負責盡職調查)，已經進入最後的投資評估階段。

郡宏是由日商郡是株式會社與華宏，所合資成立專業生產導電膜廠商，歷經10年大環境產業循環洗禮，為了讓日本領先技術能留在台灣，希望藉由國發基金協助進行創新轉型，尤其在薄膜技術材料的研發上。

三星在今年初發表第一支折疊手機Galaxy Fold、華為亦發布HUAWEI Mate X。2019年被稱為是折疊手機元年，研調單位認為，2020年起折疊手機所使用的OLED，將會大幅成長，而擁有軟性薄膜技術材料的廠商，也可望受惠。

市場上除了市占第一的日本日東電工（NITTO），同為薄膜等技術材料的還有郡宏大股東日本郡是（GUNZE）。郡是除了在台南成立研發中心，並由GUNZE京都龜岡社長村上誠一，擔任郡宏薄膜事業部總經理一職，強化雙方合作關係，除了雙方共同開發，與生產銷售觸控導電膜ITO外，同時全力開發最新產品線，包括CPI膜、彩色薄膜、奈米銀和鍍銅等相關技術。

(時報資訊)