立委候選人馬文君，抽到1號。（廖志晃攝）
立委候選人馬文君，抽到1號。（廖志晃攝）
立委候選人蔡培慧，抽到2號。（廖志晃攝）
立委候選人蔡培慧，抽到2號。（廖志晃攝）
立委候選人謝福全，抽到2號。（廖志晃攝）
立委候選人謝福全，抽到2號。（廖志晃攝）
立委候選人陳癸佑，抽到5號。（廖志晃攝）
立委候選人陳癸佑，抽到5號。（廖志晃攝）

立法委員選舉號次抽籤，南投縣第一選區1號馬文君、2號蔡培慧。

第二選區1號許淑華、2號謝福全、3號吳承叡、4號傅文佐、5號陳癸佑。

(中時 )

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