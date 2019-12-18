南投立委抽籤 神力女超人抽中1號！ 10:392019/12/18 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委候選人許淑華，抽到1號。（廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委候選人馬文君，抽到1號。（廖志晃攝） 立委候選人蔡培慧，抽到2號。（廖志晃攝） 立委候選人謝福全，抽到2號。（廖志晃攝） 立委候選人陳癸佑，抽到5號。（廖志晃攝） 立法委員選舉號次抽籤，南投縣第一選區1號馬文君、2號蔡培慧。 第二選區1號許淑華、2號謝福全、3號吳承叡、4號傅文佐、5號陳癸佑。 (中時 ) #選舉 #委員 #抽籤 #南投縣 #選區 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國女醫師後援會成立 蔡英文：一起執政 千萬不要走開 19:082019/12/15 政治 北市長選舉無效官司 高院明宣判定讞 08:102019/12/16 社會 丁守中翻盤？北市長選舉無效訴訟 明定輸贏 09:362019/12/16 社會 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 北市立委選戰 卓榮泰：最後全力回防 18:502019/12/16 政治 北市第四選區 港湖雙姝激戰 都想搶靠珊 04:102019/12/17 地方新聞 中市15區公所調解委員會獲績優 盧秀燕頒獎肯定 18:582019/12/17 生活 用緬因州複選制解台灣選舉棄保之痛 04:102019/12/18 時論廣場 北市立委抽籤 汪志冰親抽「LUCKY 7」 10:162019/12/18 政治 中市立委選舉第一梯次抽籤 楊瓊瓔、顏寬恒互喊凍蒜 10:292019/12/18 政治 政治熱門新聞 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ - 政治 翻盤？關鍵選區最新街頭民調 網友崩潰：昏倒！ - 政治 最新網路民調！他公布韓蔡支持度 網傻眼：逆轉了？ - 政治 「地下閣揆」張景森6天3會女畫家 濱海別墅廝混 - 政治 民進黨怕了？韓21日遊行讓他們急跳腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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