耶誕節、跨年及農曆春節陸續到來，華航(2610)至明年3月31日前，在年底出國旅遊旺季推出台北(桃園)-洛杉磯指定航班CI006/CI005會員哩程兌換酬賓機票6折優惠。另外，配合墨爾本航線增班，以及2020年3月29日增闢台北-宿霧航線，華航60周年回饋再加碼，只要在12月27日前完成開票，全航線購票最高現折6,060元。

華航自10月28日起台北(桃園)-洛杉磯增班CI006/CI005，每周一、三、五飛航，搭配天天飛航的CI008/CI007，以及台北(桃園)-安大略直飛航班CI024/CI023，每周共17班往返大洛杉磯地區，可延伸至美國內陸、加拿大及中南美洲各大主要城市，提供旅客更多元及便利的選擇。

此外，華航官網推出全航線優惠，如台北(桃園)-安大略豪華經濟艙來回含稅最低32,204元、台北(桃園)-墨爾本來回未稅12,584元起，即將於明年開航的台北(桃園)-宿霧來回也有5,060元(未稅)的優惠價；另有多個促銷航點，包括大阪、首爾(仁川)、香港、北京、檳城、阿姆斯特丹等地。

(時報資訊)