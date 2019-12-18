白茫茫一片如雲海，這是冬天獨有的美景！米白色浪漫讓人著迷，也是攝影家喜愛的主題！景觀處精選樹林區三角埔頂山，以及貢寮區桃源谷大草原，民眾可把握假日時剛外出踏青，享受冬日大片飄逸浪漫。

三角埔頂山-沿路視野開闊，讓人心情放鬆。（圖取自新北市景觀處官網）

台灣最常見的芒花種類，主要分為白背芒與五節芒，秋冬綻放的主要為白背芒，又名「菅芒花」，以其貌似柔弱，卻風吹不倒，生長力旺盛的特性而聞名，主要生長於低海拔山野。開花成穗狀，約30至50公分長，花穗剛抽出時偏紅色系，開花結果後逐漸轉為米白或米黃色。

三角埔頂山-鐵塔是樹林三角埔頂山的地標。（圖取自新北市景觀處官網）

想到樹林三角埔頂山賞芒的民眾，可沿著保安街2段45巷上山，會出現兩條分岔路，選擇左邊道路即可上山，放眼望去，只見許多植株高大的芒花隨風搖曳，好似在歡迎遊客的到訪。除賞芒外，山頂視野很好 可眺望林口、龜山、大台北地區和觀音山。唯獨需注意該地路邊泥土多，應儘量避開下雨天到訪。

桃源谷大草原-爬山或許辛苦，但爬上去就是桃源谷大草原好風景。（圖取自新北市景觀處官網）

桃源谷大草原有內寮線、大溪線、石觀音線、草嶺線4條登山路線可抵達，其中內寮線是通往草原的捷徑，由蕭家莊右方的登山口出發長約1公里，需時約半小時。到達草原之後，回程可改走草嶺線，長度約4.5公里，耗時約2個小時，雖然會走得有點辛苦，但草嶺線芒花景致是4條路線當中最好的，途中還有十分可愛，神似躺臥拉布拉多犬的山巒景致，絕對不虛此行！

桃源谷大草原-後方的山巒，恰似一隻躺臥的拉布拉多犬。（圖取自新北市景觀處官網）

桃源谷大草原-貢寮山頭被芒花點綴，恰似地毯般柔軟。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)