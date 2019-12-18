美國眾議院今（18）日將表決彈劾美國總統川普，選在投票前夕，川普昨（17）日致函6頁信件給過去和他槓上多次的民主黨籍眾議院女議長裴洛西（Nancy Pelosi），信件內容是標準的川式風格，稱彈劾他等同於「對美國民主宣戰」，還痛批裴洛西「自私」，為一己之利給共和黨帶來痛苦。

綜合美國財經媒體CNBC、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的6頁「火大」信件有如他過去發言及推特評論的大集合，針對性極強，措辭也非常強烈，他說，「透過妳無效的彈劾程序，妳正在違反妳的就職宣誓、破壞對美國憲法的忠誠，妳也等同於對美國民主公開宣戰。」

他連續飆出金句痛批裴洛西，「妳才是那個干預美國總統大選的人，妳才是破壞美國民主的人，妳才是妨礙司法的人，妳才是那個自私、為了個人、政治、及政黨利益給共和黨帶來痛苦的人。」

川普也在信件中指控裴洛西動用國家機器彈劾他，但最終什麼都查不到。「在經過3年不公平、不合理的調查，總共花了4,500萬美元、18名憤怒的民主黨檢察官、以及美國聯邦調查局（FBI）傾盡全力支援，現在證實由領導層領軍的這支部隊完全無能而且腐敗，你們什麼都沒找到！」

(中時電子報)