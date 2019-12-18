管中閔就任台大校長之路坎坷，外界多認為蔡英文政府極力卡管，總統本人的態度也是一大關鍵。蔡英文日前出席台大醫院新竹生醫園區分院開幕儀式，管中閔也受邀並與蔡同台，這是他被卡管後首度與蔡同框，媒體揣測他應該感覺特殊，管中閔勉強擠出笑容回應。

台大醫院新竹生醫園區分院歷經3任總統及3任縣長，16日在蔡英文手中開幕。當天，她與台大校長管中閔、台大醫院院陳石池等人共同剪綵開幕，而這也是管中閔自卡管後首次與蔡英文同台。媒體好奇，管中閔在公開場合見到蔡英文心情如何？

中評社報導，蔡英文在台上致詞時，管中閔一直維持嚴肅「撲克牌」臉，到她離場，管中閔陪著送出分院大樓，臉上勉強擠出笑容，被媒體問到見到蔡英文「感覺有沒有比較特殊」？管說，「不會呀」、「她是總統呀」、「總統來我們學校，當然是表示歡迎。」

台大校長遴選案延燒500多日，最後是在時任教育部長葉俊榮的「勉予同意」後畫下句點。據傳，蔡英文沒有阻止葉俊榮的決定，管中閔才能於今年1月8日接任台大校長。

(中時電子報)