總統及立委選舉即將於明年1月11日舉行，為利民眾了解自己有無投票權，內政部表示，本月24日至26日，民眾可憑身分證字號及生日，上網查詢有無投票權，也可到戶籍地鄉、鎮、市、區公所閱覽選舉人名冊，如發現有誤，可向公所申請更正，以保障權益。

內政部表示，若要擁有投票權，依規定，選舉人須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票的資格。

內政部指出，依規定，鄉、鎮、市、區戶政機關會以投票日前20日的戶籍登記資料為造冊基準日，來編造選舉人名冊，並在選舉人戶籍地鄉、鎮、市、區公所公告閱覽3日。明年總統及立委選舉的造冊基準日為本月22日，造冊後將於本月24日至26日，在選舉人戶籍地鄉、鎮、市、區公所公告閱覽3天。

內政部戶政司副司長鄭信偉表示，為便利民眾查詢，在這3天民眾也可到內政部戶政司網站的「109年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉人投票資格查詢服務」專區，以國民身分證統一編號及出生年月日，查詢有無投票權。若對查詢結果有疑義，請記得於閱覽期間內向戶籍地鄉、鎮、市、區公所申請更正，以保障權益。

部分民眾因工作等因素未居住在戶籍地址，或未接到投票通知單，而不清楚投票所地點。內政部將在明年1月6日至11日，開放民眾查詢總統及立委選舉個人的投票所地點、選務聯絡電話及注意事項等相關資訊。

(中時 )