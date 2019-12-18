打完太極拳再吹氣，果然酒測超標！（照片來源：江蘇新聞）

遇上酒駕攔檢，許多人花招百出，喝水漱口是基本款，有人下跪裝瘋哭鬧，甚至還有「丟屎襲警」的誇張情節。大陸一名老翁遇上酒測，竟當場打起太極拳說「待老漢我提個氣！」，不過打完拳再吹的結果，酒測值依舊超標，也讓網友笑翻：打一百套拳也是喝了。

大陸江蘇揚州寶應一名67歲男子，15日遇上酒駕攔檢，吹了好幾次仍測不出來。據江蘇新聞報導，老翁於是當場打起一套太極拳，並向警察說：「別慌，待老漢我提個氣！」。

老漢打完拳後再吹，果真一次成功！酒測濃度每公升0.6毫克，果然是酒駕！原來老翁當天娶媳婦，喝了一杯多白酒後，騎電動三輪車帶老伴回家。不過依據大陸法律規定，騎電動車也算酒駕。

大陸網友被這則新聞逗樂，留言：「喝了就是喝了，打一百套拳也是喝了」、「打通任督二脈，排出酒精殘留」、「看他達標我就放心了」、「但凡酒駕別想能逃」。

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(中時電子報)