國民黨台南市立委候選人林燕祝、洪秀柱、蔡淑惠號次抽籤後，在大批支持者高喊凍蒜聲中離開。（洪榮志攝）

台南市立法委員選舉18日上午在台南市選委會進行號次抽籤，各陣營均出動大批支持者以壯聲勢，部分候選人為爭取曝光更展現創意，有人扮成皇帝，還有人帶著假嬰兒表達反同婚訴求。深受全台矚目的第六選區，國民黨提名的洪秀柱，抽中與該黨總統候選人韓國瑜同樣的2號，讓她十分開心。

洪秀柱還針對國民黨主席吳敦義昨天批評蔡英文總統是「衰尾查某（台語）」一事，強調意義是對的，因為這個總統真的很「衰尾」，將國家帶得有夠衰，但要將造句重新改一下，調整一下就好，說是「衰尾總統」、「衰尾文」，就不一定是女性，也不會有歧視女性的問題，但「衰尾」的意義是對的。

藍綠兩大陣營號次抽籤結果，國民黨：第一選區蔡育輝7號、第二選區李武龍2號、第三選區童小芸2號、第四選區林燕祝4號、第五選區蔡淑惠4號、第六選區洪秀柱2號。民進黨：第一選區賴惠員３號、第二選郭國文3號、第三選區陳亭妃3號、第四選區林宜瑾6號、第五選區林俊憲3號、第六選區王定宇4號。

(中時 )