王炳忠父親告周玉蔻求償 二審仍敗訴 11:002019/12/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新黨發言人王炳忠因不滿周玉蔻擔他與父親遭大陸吸收發展組織，他與父親對周女提告求償148萬7000元並要求登報道歉，一審判王炳忠父子敗訴，王不服提上訴，高院駁回，可上訴。 高院維持一審判決，認為民主多元社會，對於可受公評之事，本應容許各種價值判斷，周女的言論所使用的批評內容、用語縱較為偏頗，足令王炳忠父子感到不快或影響其名譽，應受善意評論原則之保障，周女免賠及道歉。 (中時 ) #王炳忠 #父親 #敗訴 #周玉蔻 #父子 也許您會感興趣 推薦閱讀 新黨彰化見面會 邱毅呼籲讓新黨至少上四席 18:342019/12/14 政治 內政部政次喊投小黨浪費 新黨酸時力活該 17:282019/12/15 政治 基隆路地下道工程敗訴 市府賠忠和營造3億5000餘萬元 15:542019/12/16 政治 北市長選舉無效官司 丁守中敗訴定讞 11:022019/12/17 社會 北市選舉無效之訴敗訴定讞 柯：將由選委會說明 11:272019/12/17 政治 丁守中敗訴確定 判決理由出爐 12:232019/12/17 社會 北市選舉無效之訴敗訴定讞 柯：將由選委會說明 13:172019/12/17 政治 丁守中選舉無效之訴敗訴定讞 黃珊珊：選務絕對公平 14:322019/12/17 政治 紀念冊照片被標激進份子學生提告求償敗訴 17:002019/12/17 社會 未證明選務違失 丁守中敗訴定讞 04:102019/12/18 社會新聞 社會熱門新聞 心可挖給妳！巴西大使驚爆不倫 偷吃下屬美妻10年 - 社會 女秘書床照外流被懲處 高官們認得她乳頭 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 駐美外交官偷吃人妻1年50次 他否認 她都記在行事曆 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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