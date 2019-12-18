新黨發言人王炳忠因不滿周玉蔻擔他與父親遭大陸吸收發展組織，他與父親對周女提告求償148萬7000元並要求登報道歉，一審判王炳忠父子敗訴，王不服提上訴，高院駁回，可上訴。

高院維持一審判決，認為民主多元社會，對於可受公評之事，本應容許各種價值判斷，周女的言論所使用的批評內容、用語縱較為偏頗，足令王炳忠父子感到不快或影響其名譽，應受善意評論原則之保障，周女免賠及道歉。

(中時 )