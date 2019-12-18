108年即將結束，苗栗縣環保局針對本年度未進行排氣定檢車輛，寄發雙掛號未定檢通知，除了希望民眾能守法接受定檢外，也希望藉由相關的補助及規定，鼓勵民眾淘汰老舊高污染車輛，一起為改善空氣品質努力，達到污染減量的目的。

107年8月1日實施空氣污染防制法修正案後，針對主要移動汙染源，為我國境內空氣汙染主要來源之一，為達落實機車到檢，有效汙染納管的目的，環保局除定期寄發定檢通知明信片外，並針對未完成定檢的車主，全面寄發未定檢通知公文，以提醒車主儘速至檢驗站進行排氣檢驗以免受罰。

據環保局統計，苗栗縣108年11月應到檢車輛數為215,208輛，全縣機車到檢率已蟬聯7次全國第1名，11月到檢率為85.1％，顯現機車排氣定期檢驗制度已有具體成效，確實能有效減少車輛排放的汙染。

環保局長陳華盛表示，截至11月底，全縣未定檢車輛仍約有3萬2,000輛，依空污法規定，機車出廠滿5年起每年必須定期實施排氣檢驗，逾期未定檢將處新台幣500元罰鍰；若逾應檢驗日起六個月內仍未實施定期檢驗、未依規定申請複驗或複驗仍不合格者處新臺幣3,000元罰鍰；再經通知限期改善，仍未完成改善者，將移請公路監理機關註銷其牌照等規定。

目前本縣共有93站機車排氣檢驗站提供免費排氣檢驗服務，民眾如能利用每年實施排氣定期檢驗，同時進行機車保養維護，既可降低空氣污染物濃度，也可減少車輛檢測不合格發生率及等待複驗時間。

(中時 )