大陸國家主席習近平今日（18日）抵達澳門，一連三日出席澳門回歸二十周年慶典的一系列活動，包括周五（20日）出席慶祝澳門回歸二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，隨後會見澳門新任行政、立法及司法官員。有商界指澳門經濟多元發展離不開大陸支持，盼領導人訪問期間公布惠澳政策好消息。

為了迎接習近平到訪，澳門多個執法部門已加強安保工作，其中澳門國際機場南北兩個停車場已封閉至周六，而海事局指外港航道、氹仔航道、往內港航道及九澳港航道因應需要，設立臨時管制及禁航措施；治安警與海關則由昨日起至周六聯合檢查使用澳門各陸路口岸的車輛，包括港珠澳大橋、關閘、路氹城及珠澳跨境工業區出入境口岸，料口岸車輛輪候時間較長；輕軌公司則指，因應政府特別安保工作安排，輕軌氹仔線今日下午一時起至周五暫停客運服務。

對於習近平於澳門回歸二十周年之際來澳，中總副理事長黃國勝指自己與所有老百姓一樣，期望領導人來澳會有惠澳政策好消息。黃解釋，作為大灣區中心城市的澳門為微型經濟體，在大灣區城市中自然資源最缺乏，人口資源、經濟規模最小，相對灣區其他城市，澳門在共同打造區域經濟所面對的難度可能較大，故他盼望大陸給予惠澳政策好消息。

(中時 )