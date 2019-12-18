日前在台正式推出的YouTube Music服務再升級，宣布為台灣使用者推出全新的「Discover Mix」、「New Release Mix」、「你的合輯」功能，讓個人化的音樂饗宴更豐富，體驗更完整。

在Google官方部落格中，YouTube Music 產品經理 Nathan Lasche 分享了YouTube Music即將推出的全新功能。Nathan Lasche指出，YouTube Music 是專為使用者打造的音樂串流服務，能帶使用者探索來自全球的音樂，並提供包含官方專輯、單曲、混音、現場演出等豐富音樂內容，隨時隨地帶來使用者當下最想聽的音樂，或提供量身打造的推薦內容。

即日起，全新「Discover Mix」、「New Release Mix」、「你的合輯」功能將陸續開放給台灣使用者，幫助使用者掌握最新發行單曲，並根據使用者喜好推薦更多表演者與音樂作品。YouTube Music 會依照收聽習慣，持續更新推薦內容，以便持續為使用者打造專屬的音樂體驗，同時帶領使用者探索未知且充滿驚喜的音樂世界。各個全新功能的說明如下：

＊Discover Mix：無論是介紹使用者從未接觸過的演出者，還是從使用者熟悉的演出者當中，找出鮮為人知的音樂內容，Discover Mix 合輯每週都會推薦 50 首歌曲，幫助使用者拓展音樂視野，是使用者探索音樂內容的最佳選擇。

＊New Release Mix：這個合輯所收集的新發行專輯，除了來自使用者喜歡的歌手，也包含我們認為使用者可能會喜歡的其他歌手。這個合輯每週都會更新，以確保使用者可以收到最新、最即時的音樂作品。

＊你的合輯：當使用者不想費心思考要播什麼歌曲，只是單純想聽喜歡的音樂時，「你的合輯」就會是個理想的播放清單。這份合輯除了包含使用者喜愛的歌手以及歌曲，也會加入一些使用者從未聽過、但我們覺得使用者可能會喜歡的歌手。這個合輯會定期更新，因此會持續有新的音樂出現。

Nathan Lasche點出，當使用者越常在 YouTube Music 收聽音樂，或是對更多歌曲按下「喜歡」按鈕，合輯的效果也會越好。剛加入 YouTube Music 的使用者也不用擔心，YouTube會根據使用者在一開始設定時所選擇的幾位演出者，或在使用者聽完幾首歌之後，開始提供個人化體驗。

現在，全球 YouTube Music 使用者都可以在 「Discover Mix」、「New Release Mix」和「你的合輯」探索音樂內容。想開始體驗這些個人化合輯帶來的推薦內容，也歡迎現在到現在到 Android、iOS 下載 YouTube Music 應用程式或透過網頁版查看。

YouTube Music是一個免費可體驗的服務，但提供YouTube Music Premium 付費會員服務，功能上更為升級，提供了包含背景播放等重要功能。使用者可依照身份與需求（一般個人用戶（iOS or Android）、學生、家庭）選擇合適的付費方案。

(中時電子報)